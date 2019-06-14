اونلاين | مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 28-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 28-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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وسيلتقي منتخب المغرب مع نظيره كوت ديفوار يوم الجمعة 28 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الرابعة من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كلاً من؛ منتخب المغرب وساحل العاج (كوت ديفوار) وجنوب أفريقيا وناميبيا، وهي مجموعة قوية ولكن يتوقعأن يتأهل منها الأفيال وأسود الأطلس بقيادة مدربهم رينارد.

منتخب المغرب يضم في صفوف نجوم ينشطون في جميع الدوريات الأوروبية وأيضاً العربية ولعل أبرزهم يونس بلهندة نجم جالطة سراي ونور الدين أمرابط نجم وسط النصر السعودي وسفيان بوفال لاعب سيلتا فيجو بالإضافة إلى كريم الأحمدي لاعب وسط الاتحاد ومهدي بن عطية قلب دفاع الدحيل القطري.

أما منتخب كوت ديفوار يعد من أفضل منتخبات القارة ويطمح للحصول على البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1992 و2015، ومن أبرز لاعبي الجيل الحالي نيكولا بيبي لاعب ليل المرشح للانضمام إلى ليفربول.

• مواعيد مباريات المنتخبين في البطولة:

منتخب المغرب: أمام ناميبيا يوم 23/6 - وضد ساحل العاج يوم 28/6 - وضد جنوب أفريقيا يوم 1/7.

منتخب كوت ديفوار: أمام جنوب أفريقيا يوم 24/6- وأمام المغرب يوم 28/6 - ضد ناميبيا يوم 1/7.

• قائمة منتخب المغرب المشاركة في البطولة:

حراسة المرمى: منير المحمدي (ملقا الإسباني)، وياسين بونو (جيرونا الإسباني)، وأحمد التكناوتي (الوداد البيضاوي).

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خط الدفاع: مروان دا كوستا (اتحاد جدة السعودي)، غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي)، عبد الحميد يونس (ريم الفرنسي)، مهدي بنعطية (الدحيل القطري)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني)، نصير مزراوي أياكس أمستردام الهولندي) ونبيل درار (فنربخشة التركي).

خط الوسط: كريم الأحمدي (الاتحاد السعودي)، يوسف أيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يونس بلهندة (جالطة سراي التركي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نور الدين أمرابط (النصر السعودي)، حكيم زياش (أياكس الهولندي)، سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني).

خط الهجوم: خالد بوطيب (الزمالك المصري)، أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي) ويوسف النصيري (ليغانيس الإسباني)، عبدالكريم باعدي (حسنية أغادير).

وقام المدرب هيرفي رينادر باستبعاد عبدالرزاق حمدالله من قائمة منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وذلك بسبب اصابته في الظهر وتم استدعاء عبدالكريم باعدي مهاجم حسنية أغادير بدلاً منه.

قائمة منتخب كوت ديفوار:

حراسة المرمى: سيلفان جوبوهوو، تابي إرا إليزير، سانجاري بادرا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، مامادو باكايوكو، وونلو كوليبالي، تراوري إسماعيل، ويلفريد كانون، سيمون ديلي، كومارا شيخ.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيري دي، جيان فيليب جبامين، سيري جان ميشيل، فيكتورين أنجبان، سانجاري إبراهيم.

خط الهجوم: جوناثان كودجيا، ويلفريد بوني، ماكسويل كورنيه، أسالي روجيه، نيكولاس بيبي، ويلفريد زاها، ماكس جراديل.

وستكون مباراة كوت ديفوار مع المغرب في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت ماكس 1 HD ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي يلا شوت وكورة لايف وكورة أون لاين يوتيوب بدون تقطيع.