اونلاين | مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر اليوم 17-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة اوروجواي والاكوادور بث مباشر اليوم 17-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي الأوروجواي والإكوادور صباح يوم الإثنين المقبل والموافق 17/6 في دور مجموعات كوبا أمريكا.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع الإكواردور في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تستضيفها ملاعب دولة البرازيل وستنطلق البطولة صباح يوم 15 يونيو بمباراة افتتاحية بين السامبا وبوليفيا.

وستنطلق مباراة الأوروجواي مع الإكوادور في كوبا 2019 على ملعب بينتو صباح يوم الإثنين في تمام الساعة 12:00 بتوقيت مدينة القاهرة و1:00 بتوقيت مكة المكرمة و2:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويقع منتخب الأوروجواي في المجموعة الثالثة بدور مجموعات كوبا أمريكا 2019 رفقة منتخبات؛ اليابان وتشيلي وهي مجموعة نارية حيث يقع في المنتخب التشيلي المتوج باللقب في آخر نسخة.

وستكون مباراة الأوروجواي مع الإكوادور في كوبا أمريكا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي بي إن سبورت ماكس 3 و4 بالأضافة إلى arena sport 1 TV.

وإليكم قائمة منتخب الأوروجواي لكوبا أمريكا:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا (جالاتسراي التركي)، مارتين كامبانيا (إندبندينتي الأرجنتيني)

الدفاع: دييجو جودين (أتليتكو مدريد الإسباني)، سيباستيان كواتس (سبورتنج البرتغالي)، إيريك كاباكو (ليفانتي الإسباني)، ماتياس سواريز (ديفنسور)، مارتين كاسيريس (لاتسيو الإيطالي)، دييجو لاكزالت (ميلان الإيطالي)، مارسيلو ساراكي (لايبتسج الألماني)

الوسط: لوكاس توريرا (أرسنال الإنجليزي)، ماتياس فيسينو (إنتر ميلان الإيطالي)، رودريجو بيتانكور (يوفنتوس الإيطالي)، نيكولاس لوديرو (سياتل ساوندارز الأمريكي)، فيدي فالفيردي (ريال مدريد الإسباني)، كارلوس سانشيز (سانتوس البرازيلي)، جورجيان دي أراسكيتا (كروزيرو البرازيلي)

Advertisements

الهجوم: إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)، لويس سوايز (برشلونة الإسباني)، كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني)، ماكسي جوميز (سيلتا فيجو الإسباني)، جاستون بيريرو (أيندهوفن الهولندي)، جوناثان رودريجيز (سانتوس لاجونا المكسيكي)

أما قائمة منتخب الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر دومينيجيز، بيدرو أورتيز، ماكسيمو بانجويرا.

خط الدفاع: أرتورو مينا، روبرت أربوليدا، بيدرو بابلو فيلاسكو، كريستيان راميريز، خافيير جارسيا، خوسيه كوينتيروس، بيدير كايسيدو، جابريل اتشيلير.

خط الوسط: روماريو إبارا، ريناتو إيبارا، كارلوس غروينزو، أيرتون بريسيادو، جيفرسون إنترياجو، أنتونيو فالنسيا، ييفرسون أوريخويلا، أندريس تشيز، جيكسون مينديز.

خط الهجوم: كارلو جارسيس، أنخيل مينا، إنر فالينسيا.

مشاهدة مباراة أوروجواي والإكوادور بث مباشر في بطولة كأس كوبا أمريكا المقامة في البرازيل 2019

تنطلق مباراة أوروجواي ضد الاكوادور تمام الساعة 12:00 بتوقيت مدينة القاهرة و1:00 بتوقيت مكة المكرمة و2:00 بتوقيت دولة الإمارات، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 3 حيث قامت شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية باطلاق 4 قنوات منهما قناتين لتغطية فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتي التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، وقناتين لنقل مباريات كوبا أمريكا 2019 والتي ستبدأ فجر يوم السبت بمباراة الافتتاح بين البرازيل وبوليفيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة أوروجواي والاكوادور بث مباشر بدون تقطيع

كورة لايف مشاهدة مباراة أوروجواي والاكوادور بث مباشر، يلا لايف مشاهدة مباراة أوروجواي والاكوادور بث مباشر، كورة ستار مشاهدة مباراة أوروجواي والاكوادور بث مباشر، يوتيوب مشاهدة مباراة أوروجواي والاكوادور بث مباشر، رابط مباراة مشاهدة مباراة أوروجواي والاكوادور بث مباشر، متابعة مشاهدة مباراة أوروجواي والاكوادور بث مباشر بدون تقطيع.