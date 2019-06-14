اونلاين | مشاهدة مباراة قطر وباراجواي بث مباشر اليوم 16-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة قطر وباراجواي بث مباشر اليوم 16-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستلقى بطولة كوبا أمريكا 2019 مشاهدة عربية خاصة من الجماهير المهتمة بمتابعة مباريات كرة القدم وذلك نظراً لتواجد ومشاركة منتخب قطر في تلك المسابقة التي ستبدأ في 14 يونيو على ملاعب دولة البرازيل.

ويقع منتخب قطر ضمن منتخبات المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كوبا أمريكا برفقة منتخبات؛ الأرجنتين وكولومبيا وقطر وباراجواي ويتوقع أن يتأهل التانجو وكولومبيا للدور التالي نظراً لامتلاكهم عناصر متميزة.

وستكون مباراة قطر مع باراجوي في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا مقامة على ملعب الماركانا وذلك يوم الأحد 16/6 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

ويأمل منتخب قطر الذي حصد بطولة كأس أمم آسيا 2019 في يناير الماضي أن يواصل مستوياته المتميزة تحت قيادة مدربه الشاب الاسباني سانشيز وبقيادة نجومه أكرم عفيف والمعز علي هداف بطولة آسيا.

وستكون مباراة قطر مع باراجواي مذاعة عبر عدة قنوات لعل أبرزها بي إن سبورت 3 HD بالإضافة لقناة sport TV و TRT Spor ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباريات كوبا أمريكا عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر وبدون تقطيع.

- قائمة منتخب قطر لكوبا أمريكا:

حراسة المرمى: سعد الشيب، يوسف حسن، محمد البكري.

خط الدفاع: طارق سلمان، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، حامد إسماعيل، سلطان البريك، تميم المهيزع، المهدي علي، إسماعيل محمد، مصعب خضر.

خط الوسط: بوعلام خوخي، بسام الراوي، عبد الله الأحرق، عاصم ماديبو، كريم بوضياف، علي عفيف، عبدالعزيز حاتم، سالم الهاجري، عبد الرحمن محمد، أحمد معين دوزانديه، أحمد فتحي.

خط الهجوم: أحمد علاء الدين، أكرم عفيف، حسن الهيدوس، عبد العزيز الأنصاري، المعز علي.

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حراسة المرمى: سعد الشيب (السد)، يوسف حسن (الغرافة)، محمد البكري (الخور) خط الدفاع: بيدرو ميغيل (السد)، عبد الكريم حسن (السد)، طارق سلمان (السد)، حامد إسماعيل (السد)، بوعلام خوخي (السد)، بسام الراوي (الدحيل)، عبد الكريم العلي (السيلية)، تميم المهيزع (الغرافة). خط الوسط: أحمد فتحي (العربي)، عبد العزيز حاتم (الغرافة)، حسن الهيدوس (السد)، سالم الهاجري (السد)، كريم بوضيف (الدحيل)، عبد الرحمن محمد (الأهلي)، عاصم ماديبو (الدحيل)، أحمد معين (قطر). الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، أكرم عفيف (السد)، المعز علي (الدحيل)، علي عفيف (الدحيل).

قائمة منتخب باراجواي لكوبا أمريكا:

المرمى: جونيور فيرنانديز (بوتافوجو البرازيلي) - أنطوني سيلفا (هوراكان الأرجنتيني) - ألفريدو أجيلار (أولمبيا الباراجوياني). الدفاع: خوان أسكوبار (سيرو بورتينو الباراجوياني) - إيفان بيريز (ليبرتاد الباراجوياني) - فابيان بالوبينا (وست هام يونايتد الإنجليزي) - برونو فالديز (كلوب أمريكا المكسيكي) - جوستافو جوميز (بالميراس البرازيلي) - جونيور ألونسو (بوكا جونيورز الأرجنتيني) - سانتياجو أرازميدانا (سيرو بورتينو)- إيفان توريس (أولمبيا). الوسط: روجيرو روخاس (أولمبيا) - ريتشارد أوريتز (أولمبيا) - سيلسو أورتيز (مونتيري المكسيكي) - ماتياس روخاس (دينفسا خوستيكا الأرجنتيني) – ميجيل ألميرون (نيوكاسل الإنجليزي) - أوسكار روميرو (شنجهاي شينوا الصيني). الهجوم: دارليس جونزاليس (سانتوس البرازيلي) - هيرنان بيريز (إسبانيول الإسباني) - فدريكيو سانتدير (بولونيا الإيطالي) - أوسكار كاردوزو (ليبرتاد الباراجوياني) - سيلسيو دومنيجيز (أندبندينتي الأرجنتيني) - خوان إيتوربي (أونام بوماس المكسيكي).

مشاهدة مباراة قطر ضد باراجواي في بطولة كوبا أمريكا بث مباشر

تنطلق مباراة قطر وباراجواي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورتس الرياضية المباراة على قناة bein sports max hd 3 حيث خصصت قنوات بين سبورت قناتي بين سبورت ماكس الثالثة والرابعة لتغطية احداث البطولة، يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وباراجواي بث مباشر، يلا شوتمباراة قطر وباراجواي بث مباشر، يلا لايف مباراة قطر وباراجواي بث مباشر، كورة لايف مباراة قطر وباراجواي، كورة ستار مباراة قطر وباراجواي.