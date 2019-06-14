اونلاين | مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر اليوم 16-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

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تنتظر جماهير وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم موعد انطلاق مباراة منتخبي الأرجنتين وكولومبيا في صدام قوي بينهنا مساء يوم الأحد 16/6 في كوبا أمريكا 2019.

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا صباح يوم السبت 15 يونيو بمباراة الافتتاح التي ستجمع بين البرازيل صاحبة الأرض والجمهور بالإضافة إلى الخصم وهو بوليفيا في مباراة قوية بالمجموعة الأولى.

وفي الجولة الأولى من المجموعة الثانية سيلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره كولومبيا على ملعب أرينا فونتي نوفا مساء الأحد الموافق 16/6 في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة و1:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد مباراة قوية فأن جماهير الساحرة المستديرة تتشوق لرؤية منتخب التانجو بقيادة نجمها المتميز ليونيل ميسي أما كولومبيا ستكون بقيادة نجمها خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد.

وتضم المجموعة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019 منتخبات؛ قطر والأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، ويتوقع أن يتأهل من تلك المجموعة كلاً من؛ التانجو والمنتخب الكولومبي.

- قائمة منتخب الأرجنتين لكوبا أمريكا 2019:

لحراسة المرمى: أغوستين ماركيسين (أميركا مكسيكو المكسيكي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز) - للدفاع: جرمان بتسيلا (فيورنتينا الإيطالي)، خوان فويث (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، رنزو سارافيا (راسينغ كلوب)، راميرو فونيس موري (فياريال الإسباني)، وميلتون غاسكو (ريفر بلايت). - للوسط: لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا (باريس سان جرمان)، غيدو رودريغيز (أميركا مكسيكو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتس الإسباني)، روبرتو بيريرا (واتفورد الإنكليزي)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بلايت) وماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي) Advertisements - للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وماتياس سواريز (ريفر بلايت).

قائمة كولومبيا لكوبا أمريكا 2019:

حراسة المرمى.. دافيد اوسبينا (أرسنال الإنجليزي)، خوسيه فرناندو كوادرادو (اونسى كالداس الكولومبي)، كاميلو فارجاس (ديبورتيفو كالى). الدفاع.. سانتياجو ارياس (ايندهوفن الهولندى)، ييري مينا (برشلونة الإسباني)، فرانك فابرا (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، كريستيان زاباتا (ميلان الإيطالي)، يوهان موخيكا (جيرونا الإسباني)، أوسكار موريو (باتشوكا المكسيكي)، دافينسون سانشيس (توتنهام الإنجليزي)، خط الوسط.. ابل اجيلار (ديبورتيفو كالى)، ويلمار باريوس (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، خوان كوادرادو (يوفنتوس الايطالى)، جيفرسون ليما (ليفانتي الاسباني)، خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بلايت الأرجنتيني)، خاميس رودريجيز (بايرن ميونيخ الألماني)، كارلوس سانشيز (اسبانيول الإسباني)، ماتيوس اوريبي (اميركا المكسيكي). الهجوم.. كارلوس باكا (فياريال الإسباني)، ميجيل بورخا (بالميراس البرازيلي)، خوسيه ايسكييردو (برايتون الإنجليزي)، لويس فرناندو مورييل (اشبيلية الإسباني)، راديميل فالكاو (موناكو الفرنسي)

ميسي يسعي لكسر النحس المستمر:-

يسعي ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني ونجم المنتخب الأرجنتيني الأول، إلى تحقيق كوبا أمريكا بعدما فشل مرتين متتاليتين في تحقيقها أمام منتخب تشيلي بقيادة أليكسيس سانشيز، ميسي الذي فشل حتي الآن في تحقيق أي بطولة قارية مع المنتخب الأرجنتيني، يريد أن يتوج ببطولة كوبا أمريكا هذه المرة، في ظل وصف البعض له بأن فاشلًا مع المنتخب الأرجنتيني ولم يصل لمستوي الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا والذي حقق لمنتخب بلاده كأس العالم على حساب ألمانيا، ويأمل ميسي أن يحصد تلك البطولة في ظل فوز منافسه المباشر كريستيانو رونالدو ببطولة كأس الأمم الأوروبية ثم دوري أمم أوروبا، بالإضافة من أجل التتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

- القنوات الناقلة والبث المباشر:

ستكون مباراة الأرجنتين مع كولومبيا في كوبا أمريكا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس 1 وستكون تلك المواجهة القوية مذاعة مباشرةً عبر موقع الخليج 365 الرياضي كورة أون لاين كورة لايف بث مباشر بدون تقطيع.