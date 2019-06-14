الامارات | ميسي يتسبب في استبعاد لاعب من التانجو بسبب "واتس آب الأرجنتين"

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتسبب في استبعاد لاعب من التانجو بسبب "واتس آب الأرجنتين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شبكة تي ان تي سبورت، أن مدرب منتخب الأرجنتين سكالوني، استبعد أحد لاعبي منتخب التانجو الذي يستعد لخوض بطولة الكوبا، بسبب كثرة رسائلة على الواتس آب الخاص بمنتخب الأرجنتين.

وذكرت شبكة تي أن تي أن كثرة الرسائل تسببت في خروج قائد المنتخب ميسي، بسبب كثرة .رسائل اللاعب وإقتراحاته وإستفساراته مما أغضب ميسي وجعله يغادر المجموعة