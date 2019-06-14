شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، ليشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكتب «شوبير»: «رفع الايقاف عن جهاد جريشه وعودته للتحكيم في بطوله الأمم الأفريقيه 2019».

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بالتماس لدى «كاف» لرفع الإيقاف الذي أقره على الحكم الدولي جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، بعد أخطاء شهدتها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.