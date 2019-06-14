شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يستقبل منتخب نيجيريا.. وإشادة بالتنظيم الراقي لأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، منتخب نيجيريا لكرة القدم المشارك في البطولة الإفريقية لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وأعرب الفريق مميش عن سعادته بزيارة الفريق النيجيري، وهو من أقوى الفرق الإفريقية، وتمنى للفريق تقديم مستوى قوي يليق بمستوى الكرة الإفريقية، للخروج بالبطولة في أفضل صورة، خصوصاً أنها تقام في مصر هذا العام، وتحظى بالدعم الكامل من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

Advertisements

وأشاد «مميش» بمستوى التنظيم والترتيبات الجيدة الخاصة، بتوفير أماكن التدريب المناسبة والإقامة المتميزة التي تعكس وجه مصر الحضاري.

من جانبه، أعرب جيروت روهر، المدرب العام لمنتخب نيجيريا، عن سعادته واللاعبين بزيارة قناة السويس، وأثنى على حفاوة الاستقبال، موجها الشكر للفريق مهاب مميش على اهتمامه باستقبال الفريق، والترحيب به، وتوفير جولة بحرية في القناة للفريق.

وصرح ويلفرد إنديدي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته بزيارة القناة لأول مرة في حياته، مؤكدًا أنها إنجاز يفخر به جميع الأفارقة وليس المصريين وحدهم.

ويلعب المنتخب النيجيري ضمن مجموعة الإسكندرية، التي تضم منتخبات بوروندي وغينيا ومدغشقر، ويقيم معسكره التدريبي في الإسماعيلية بفندق ميركيور، وجاءت الزيارة لقناة السويس بناء على طلب مدرب الفريق.

مميش يستقبل منتخب نيجيريا