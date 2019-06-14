شكرا لقرائتكم تأجيل ودية المنتخب الأوليمبي مع فلسطين إلى أجل غير مسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تأجيل ودية منتخب مصر الأوليمبي مع منتخب فلسطين والتى كان مقرراً لها 16 يونيو الجاري لموعد يحدد فيما بعد. يستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وكان مقرراً خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لودية يوم الأحد المقبل برام الله أمام منتخب فلسطين وتم تأجيلها على أن يتم تحديد الموعد الجديد خلال الساعات المقبلة.

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