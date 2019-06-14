الزمالك يرفض التعاقد مع لاعب وسط الفراعنة...

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جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة التعاقد مع علي غزال لاعب فيرينسي البرتغالي ومنتخب مصر لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، معتبرين أن اللاعب لن يمثل الإضافة المنتظرة حال ارتداء القميص الأصفر. وتحفظ مسئولو الزمالك على فكرة ضم غزال باعتبار أن اللاعب لا يملك المقومات الكافية لارتداء القميص الأبيض ولديه بعض العيوب الفنية. كان اسم علي غزال قد ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في يناير الماضي قبل أن تتراجع الإدارة عن فكرة ضمه، مفضلة ضم لاعبين آخرين مثل ياسر إبراهيم من سموحة وحمدي فتحي من إنبي.

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