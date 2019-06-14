شكرا لقرائتكم جريشة لـ"الخليج 365": كاف طمأننى على رفع الإيقاف والمشاركة فى أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الحكم الدولي جهاد جريشة أنه تم إبلاغه برفع الإيقاف عنه من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف" إلى جانب مشاركته فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو . تابع جريشة في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تلقي اتصالات وتأكيدات برفع الإيقاف عنه والمشاركة كحكم ساحة فى بطولة أمم أفريقيا. Advertisements قررت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفع الإيقاف عن الحكم الدولى جهاد جريشة بعد نظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم. كان الكاف قد قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر، وبرر ذلك بأدائه السيئ فى لقاء الوداد والترجى بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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