كيف علّق لاسارتى على العرض اليونانى لظهير الأهلى؟...

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جدة - عمرو شويل أخطر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مسئولو النادي رفضه الموافقة على العرض الذى تلقاه محمد هاني ظهير ايمن الفريق من نادي أثينا اليوناني مؤخراً.
كان النادي اليوناني قد أبدى رغبة رسمية في التعاقد مع محمد هاني لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي بعد انتهاء الإعارة حال تألق اللاعب مع النادي اليوناني.
ورفض لاسارتي العرض اليوناني لمحمد هاني وأكد المدير الفني أن هاني أصبح من أهم اللاعبين في الاهلي بفضل قدراته الفنية العالية كما أه يمتلك حماس شديد وإصرار واضح على التألق وإثبات الذات وهو ما يحتاجه الفريق في الفترة المقبلة.
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