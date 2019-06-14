شكرا لقرائتكم رمضان السيد لـ"تايم سبورت": غينيا ستحدد الوجه الحقيقي للفراعنة قبل أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد رمضان السيد المدير الفنى للنجوم ونجم الأهلى الأسبق أن ودية الفراعنة مع منتخب غينيا سوف ستحدد الوجه الحقيقى للمنتخب الوطنى قبل منافسات كأس الامم الافريقية 2019

أوضح رمضان السيد فى تصريحات تليفزيونية لـ"تايم سبورت" : "ودية تنزانيا كانت متوسطة المستوى للفراعنة لاسيما بعد أن غابت الاختراقات من العمق ومن على الاطراف من المنتخب رغم المجهود الذى بذله أحمد على "

تابع: " ودية غينيا سوف تكشف الوجه الحقيقى للفراعنة مع عودة محمد صلاح وتريزيجيه لصفوف المنتخب بما يعيد الانسجام والتناغم بين أفراد الفريق "

أشار إلي أن: " الثنائى أحمد على وعبد الله السعيد لابد أن يحصلوا على فرصة حقيقية فى تشكيلة الفراعنة فى ظل امتلاكهم قدرات هائلة فى صنع الفارق "

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وفاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله أحمد المحمدى على نظيره التنزانى ودياً ويستعد للودية الثانية أمام نظيره غينيا الاحد المقبل .

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري في استاد القاهرة الدولي.