شكرا لقرائتكم لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي ترفع الإيقاف عن جهاد جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة بعد نظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة. كان الكاف قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 شهور، وبرر ذلك بأدائه السئ فى لقاء الوداد والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. Advertisements جاء رفع الايقاف عن جريشة عقب الجهد الكبير الذى بذله هانى ابوريدة رئيس اتحاد الكرة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي حتي تم رفع الايقاف . يذكر أن اتحاد الكرة رشح إبراهيم نور الدين للقائمة الدولية بعد إيقاف جهاد جريشة.

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