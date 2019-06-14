شكرا لقرائتكم الجماهير المصرية تتابع أمم افريقيا 2019 بـ 399 جنيه فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستطيع الجماهير المصرية متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو على على القنوات الارضية من خلال توافر أجهزة إستقبال البث الأرضى الرقمى لدى الموزعين المعتمدين بمصر ومن السهل الحصول عليه حتي يتمكن المشاهد المصرى من متابعة البطولة فى منزله بدلا من تحكم بعض القنوات .

ومن مميزات جهاز الاستقبال الارضي انه فى متناول المواطن حيث يصل سعره الى 399 جنيه فقط وهو سعر رمزي مقابل الباقات التى وضعتها القنوات المشفرة لمشاهدة البطولة فقط والتى تقترب من الف جنيه بينما جهاز الاستقبال الأرضي بسعره سوف يستمر مع المواطن وليس توقيت البطولة فقط .

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ولم تتوقف المميزات عند السعر فقط ولكن هناك مميزات فنية عديدة فى جهاز الاستقبال الارضي وهو من صناعة أوربية - هولندية بالاضافة الى ان قوة استقبال إشارة البث تصل الى 27 db ..وايضا هناك سهولة فى تركيبه " plug& ply” “ ويقاوم عوامل التشويش على الارسال ولديه امكانيات للاستقبال من 40 الى 60 كم من محطة الارسال بجودة عالية .

يحصل اى مشترى مع الجهاز على ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام بالاضافة الى 3:5 أمتار سلك مجانا للهوائى الداخلى ويقاوم العوامل الجوية المختلفة “ water proof “

وهناك توفير اجهزة استقبال رقمى البث الارضي للمسافات أكثر من 60 كم و حتي 80 كم بسعر 699 جنیه وهو ما يؤكد عدم صحة الشائعات التى تتردد عن ارتفاع اسعار هذا الجهاز لاستقبال البث الأرضي.