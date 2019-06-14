شكرا لقرائتكم محمد صلاح ينشر صورة جديدة له في تدريبات الفراعنة ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، من احدى تدريبات الفراعنة فى المعسكر المغلق ببرج العرب . ولم يشارك محمد صلاح في المباراة الودية امام تنزانيا التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف سجله أحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الانجليزي والمنتخب الوطني، فيما ظل صلاح جليساً لدكة البدلاء. Advertisements ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري، حيث يواجه الفراعنة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ينشر صورة جديدة له في تدريبات الفراعنة ببرج العرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.