شكرا لقرائتكم شاهد.. استعدادات استاد الاسماعيلية لاستقبال بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استاد الإسماعيلية هو استاد متعدد الاستخدامات يقع في قلب مدينة الإسماعيلية وهو ملك للنادى الإسماعيلى ويستضيف مبارياته، وهو واحد من 6 استادات تم استخدامها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006 التى أقيمت في مصر .

استاد الإسماعيلية كان أيضًا من الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم للشباب 2009 بمصر، وتعد سعة استاد الإسماعيلية 18,525 متفرج، ويحده 4 شوارع، مدرج الدرجة الأولى والمقصورة تقع في شارع رضا ومدرج الدرجة الثانية وسط تقع في شارع شبين الكوم، وهم أكبر شوارع المدينة، ويضم استاد الإسماعيلية ملعب فرعى وملعبين تنس وحمام سباحة، وليس به جراج سيارات، لأن الملعب بوسط المدينة، ويستطاع لاستاد الإسماعيلية الوصول له بأي وسيلة مواصلة بالبلد أو حتى بالسير على الأقدام، كما يعتبر من أقدم الملاعب فى تاريخ مصر أنشئ عام 1939م، وسبق وأن تم إعادة تأهيل استاد الإسماعيلية في 2006 قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية و2009 قبيل كأس العالم للشباب دون 20 عامًا، وشملت أعمال تطوير استاد الإسماعيلية رفع كفاءة أرض الملعب والمضمار وإعادة تجديد المدرجات وأعمال التشطيبات الداخلية والواجهة الرئيسية وتطوير غرف الملابس والحكام والمداخل وقاعة المؤتمرات الصحفية ومناطق "الــvip وتطوير نظام البث التليفزيونى وكاميرات المراقبة.

كما تم تجديد أرض ملعب استاد الإسماعيلية ورفع كفاءة عمليات الإضاءة بأبراج الإنارة لتصل قوتها إلى 2500، بجانب تغيير نظام الرى والصرف، وتم إعادة تأهيل غرف اللاعبين والحكام بما يحقق اشتراطات الاتحاد الأفريقى "كاف"، كما تم تركيب بوابات إلكترونية مع تغيير نظام المراقبة بالكامل.

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وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التى تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.