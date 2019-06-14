شكرا لقرائتكم عاصم خليفة: الاستمرارية وتواصل الأجيال أهم ما يميز الاسكواش المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، بالبطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأول عالمياً للسيدات، بعد أن قدمت موسماً مميزاً احتلت خلاله صدارة التصنيف العالمي لـ 7 أشهر متتالية.

Advertisements

وقال خليفة في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، أن الوليلي تنتظرها مباراة صعبة مساء اليوم في نهائي بطولة CIB للاسكواش والتي تجمعها بالفرنسية كاميل سيرو المصنفة الثالثة حيث تمتلك الفرنسية مهارات مميزة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أن الاستمرارية وتواصل الأجيال هو أهم ما تميز به الاسكواش المصري ليجني ثماره عبر العصور في اللعبة مشيراً إلى أن أولياء الأمور يلعبون دور البطولة في هذا الأمر بدعم أبنائهم مادياً ومعنويا للاستمرار في اللعبة