شكرا لقرائتكم أوليفر كان: "الحب" أعادني إلى بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الحارس الأسطوري للكرة الألمانية أوليفر كان أن حبه الشديد لنادي بايرن ميونخ الألماني يعد السبب الرئيسي وراء تطلعاته لأن يصبح مسؤولا داخل مجلس إدارة النادي البافاري.

وقال كان الذي يكمل عامه الخمسين يوم السبت: لا يجب أن ننسى أن بايرن ميونخ كان جزءا كبيرا في حياتي، من خلال النادي انضممت أيضا للمنتخب، أشعر بالتزام نحو النادي.

وأضاف كان الذي لعب لصالح بايرن ميونخ في الفترة ما بين عامي 1994 و2008: الأمر يتعلق بالوقت، ويتعلق بتحقق بعض الأمور، من المنطقي أن يشغلني هذا الموضوع.

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ومن المقرر أن يبدأ الحارس السابق في أول يناير المقبل فترة إعداد داخل بايرن ميونخ لتأهيل نفسه لخلافة الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، كارل هاينز رومنيغه، الذي ينتهي تعاقده في 2021.

وأكد كان أن مفاوضاته مع بايرن ميونخ في هذا الشأن تتقدم بشكل كبير.

وعلى جانب آخر، أكد كان أنه يرى المنتخب الألماني يسير في الطريق الصحيح، واستطرد قائلا: بشكل عام، أعتقد أننا لدينا الكثير والكثير من اللاعبين الواعدين، لدينا العديد من المواهب وهو ما يمنحنا أملا كبيرا.