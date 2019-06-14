جدول مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية 2019 | Soon the African Cup of Nations

سنرى معًا المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية الموسم الجديد الذي يُقام في مصر خلال أيام قليلة، على أن تبدأ هذه البطولة خلال يوم 21 يونيو 2019 الجاري، ويبحث الكثير من المتابعين عن جدول مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية أو بمعنى آخر عن جدول مواعيد مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية وذلك يرجع إلى أن المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة، وسوف نوفر لكم كل ما يخص مواعيد المنتخب التونسي في رحلته في كأس الأمم الأفريقية.

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جدول مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية

في بطولة كأس الأمم الأفريقية نجد أن هناك العديد من الدول المشاركة في البطولة، وبعضهم من الدول العربية والبعض الآخر من الدول الأفريقية، وهناك 24 منتخب يشارك في البطولة الحالية، منهم أربعة فرق عربية وعلى رأسهم المنتخب التونسي الشقيق، وقد تم تقسيم دور المجموعات إلى ستة مجموعات مقسمة كالتالي:

المجموعة الأولى: يشارك فيها المنتخبات التالية: (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).

المجموعة الثانية: يشارك فيها المنتخبات التالية: (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).

المجموعة الثالثة: يشارك فيها المنتخبات التالية: (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).

المجموعة الرابعة: يشارك فيها المنتخبات التالية: (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

المجموعة الخامسة: يشارك فيها المنتخبات التالية: (تونس، مالي، كوريتانيا، أنغولا).

المجموعة السادسة: يشارك فيها المنتخبات التالية: (الكاميرون، غانا، بنين، غينيا، يساو).

تعرق على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية

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مباريات المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية دور المجموعات

يقدم المنتخب التونسي ثلاثة جولات في كأس الأمم الأفريقية هما كالتالي:

الجولة الأولى تونس وأنغولا وتقام في تمام الساعة 7 مساءً الجولة الثانية تونس ومالي وتقام في تمام الساعة الرابعة والنصف الجولة الثالثة تونس وموريتانيا وتقام في تمام الساعة التاسعة مساءً

ونتمنى للمنتخب التونسي أداء جيد بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم في تونسي.

المواعيد الكاملة لمباريات كأس الامم الافريقية 2019