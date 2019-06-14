زلاتان الأعلى أجرا في الدوري الأميركي مع 7,2 ملايين دولار سنويا

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أصبح السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجليس غالاكسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم مع 7,2 ملايين دولار سنويا، بحسب ارقام نشرتها رابطة اللاعبين في الدوري.

وتقاضى "إيبرا" البالغ 37 عاما 1,5 مليون دولار في الموسم الماضي لان لوس انجليس غالاكسي كان قد بلغ الحد الاقصى للاعبيه الثلاثة "المعيّنين"، أي الأعلى أجرا في تشكيلته منذ وصوله في آذار/مارس 2018.

وتخطى مهاجم برشلونة الاسباني وانتر ويوفنتوس الايطاليين وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، الرقم القياسي الذي كان يحمله البرازيلي كاكا مع أورلاندو والبالغ 7,16 ملايين دولار في 2017.

ومنذ وصوله الى الدوري الاميركي، سجل زلاتان 33 هدفا ومرر 13 كرة حاسمة في 39 مباراة في الدوري.

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ويتقدم المهاجم السويدي في ترتيب اللاعبين الاعلى اجرا زميله المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس (6,5 ملايين دولار)، ولاعب تورونتو مايكل برادلي (6,43 ملايين) وجوزيه ألتيدور (6,33 ملايين).

واحتل مهاجم لوس أنجليس أف سي ومتصدر ترتيب الهدافين المكسيكي كارلوس فيلا المركز الخامس مع 6,3 ملايين، امام الالماني الدولي السابق ولاعب وسط شيكاغو باستيان شفاينشتايغر (5,6 ملايين دولار).

اما الدولي الانكليزي السابق واين روني مهاجم دي سي يونايتد فحل تاسعا (3,5 ملايين)، امام الفنزويلي جوزف مارتينيز (أتلانتا) هداف وافضل لاعب في موسم 2018 مع 3,06 ملايين.

وبحسب رابطة اللاعبين، يتقاضى 54 لاعبا من أصل 691 لاعبا مليون دولار على الأقل سنويا، أي بنسبة 7,8%. ويبلغ متوسط الراتب في الدوري باستثناء اللاعبين "المعيّنين" نحو 345 ألف دولار بزيادة بلغت 13,3 % عن الموسم الماضي و150% على مدار خمس سنوات.