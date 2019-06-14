مدرب جامعات في الولايات المتحدة يتقاضى 8,6 ملايين دولار سنويا

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سينفق فريق جامعة كنتاكي لكرة السلة 86 مليون دولار على عقد جديد لعشر سنوات مع مدربه جون كاليباري، في واحد من أكبر العقود لمدرب جامعي في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية.

وسيحصد كاليباري البالغ 60 عاما مردودا ماليا أكبر من بعض مدربي دوري المحترفين "إن بي إيه"، علما بأن بطولة الجامعات في الولايات المتحدة تحظى بشعبية كبيرة.

وبحسب صحيفة "يو اس ايه توداي" فان ايراداته ومن ضمنها المكافآت بلغت 9,3 ملايين دولار في 2018 مع راتب سنوي بقيمة 7,95 مليون دولار.

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ويصل راتب الاسطوري مايك كريشفيسكي، ثاني مدرب من حيث الايرادات في دوري الجامعات والذي يشرف على جامعة ديوك منذ 1980، الى 7,05 ملايين دولار.

قال المدرب في بيان لجامعته "فيما استهل موسمي الحادي عشر على رأس هذا الفريق، لا انسى انني احتجت الى عشرين سنة للحصول على فرصة مماثلة. لا اريد التواجد في مكان آخر".

ويعد كاليباري من أكثر المدربين مكانة في كرة السلة الاميركية. درب نيوجيرزي نتس بين 1996 و1998 في دوري المحترفين، مع 72 فوزا و112 خسارة وأوصله الى الادوار الاقصائية في 1998.

صنع اسمه في دوري الجامعات خصوصا بعد استلامه فريق كنتاكي وايلدكاتس في 2009. قاده الى اللقب في 2012 واربع مرات الى المربع الذهبي (2011 و2012 و2014 و2015). وتحت اشرافه حقق الفريق 305 انتصارات و71 خسارة (81،1 %).