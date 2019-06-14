شوبير يُعلن رفع الإيقاف عن جهاد جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كتب أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إيقاف جريشة لمدة 6 شهور بسبب ما وصفه الكاف بالأداء الضعيف من جانب الدولي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي مايو الماضي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على تويتر: "رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الأفريقية 2019."

وكان كاف قد أعلن عن قائمة الحكام التي سَتُدير مباريات أمم إفريقيا 2019 في مصر ولم تعرف هذه القائمة تواجد جهاد جريشة.