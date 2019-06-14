تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا فى افتتاح كوبا أميركا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
تنطلق فى الثانية والنصف من فجر السبت بطولة كوبا أميركا 2019 التى تستضيفها البرازيل من الـ 15 من يونيو وحتى السابع من يوليو المقبل بمشاركة 12 منتخبا.
ويواجه نجوم السامبا أصحاب الأرض المنتخب البوليفي فى مباراة السهل الممتنع والتى تلعب على ملعب المورمبي بمقاطعة ساوباولو .
وحصلت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق بث البطولة على مجموعة قنوات "beIN SPORTS MAX HD " عبر قمري نايل سات وعرب سات.
وتنقل قناة TRT sport التركية البطولة بدون تشفير عبر القمر الصناعي "يوتل سات" عبر التردد التالي:
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
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