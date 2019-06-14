تقارير: هيدرسفيلد قد يكون مُجبرًا على تمديد إعارة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

تناولت تقارير في الصحافة الإنجليزية أن إدارة نادي هيدرسفيلد قد تقبل عرض النادي الأهلي فيما يخص تمديد إعارة لاعب الفريق رمضان صبحي.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365" خلال الأيام الماضية إن إدارة القلعة الحمراء بدأت التحرك من أجل اقناع إدارة هيدرسفيلد من أجل تمديد شراء رمضان صبحي.

صحيفة examinerlive ذكرت أن إدارة النادي الإنجليزي قد تجد نفسها مُجبرة على قبول عرض النادي الأهلي من أجل تمديد الإعارة - بحسب الصحيفة - وذلك بسبب تواجد 7 لاعبين ينافسون في نفس مركز رمضان صبحي، في تشكيلة المدرب جان سيويرت المدير الفني للفريق.

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وأضافت الصحيفة أن معاناة رمضان صبحي في حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق في الموسم الماضي قد تستمر بسبب تواجد 7 لاعبين في نفس المركز، وستكون الأولوية لعدد منهم في الموسم الجديد.

نادر شوقي وكيل رمضان صبحي كان قد قال من خلال تصريحات لقناة تايم سبورتس يوم الأربعاء الماضي : "الأهلي بدأ مرحلة التفاوض من أجل ضم رمضان صبحي منذ يومين، تحدثوا معي عن الأمر ولكن ناديه الإنجليزي يريد عودته يوم 2 يوليو المقبل."

وأضاف شوقي: "اللاعب يرغب في البقاء مع الأهلي لمدة موسم آخر، فهو يريد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، لكن من الصعب أن يظل مع الفريق بالنظر للأمور المادية وكذلك التغييرات الإدارية في هيدرسفيلد."

وكان رمضان صبحي قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.