حوار الخليج 365.. عبدالرحمن عيسى من الأهلي إلى معاونة نجم برشلونة الأسبق في تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

مع وصوله لعامه السادس وجد الطفل عبدالرحمن عيسى في لعبة كرة الطائرة بالنادي الأهلي رياضة مناسبة له بجانب دراسته التي لم يكن مجتهدًا بها.

عبدالرحمن الذي انضم للنادي الأهلي عام 1999 استمر بصفوفه لمدة 5 سنوات قبل أن ينتقل لنادي اتحاد الشرطة ويقضي ذات المدة ولكن إصابة بكتفه حرمته من استكمال مشواره في الطائرة.

وكذلك استكمال مشواره كحارس كرة قدم هاوٍ: "القانون كان يمنع أن أُقيد باتحاد لعبتين جماعيتين فكنت أُشارك كحارس مرمى هاوٍ وخضعت لاختبارات بنادي الزمالك عام 2002 وشاركت بدوري بيبسي وأُخترت كأفضل حارس مرمى في النسخة الثانية منها ولكن لم يكن هناك اهتمام بها كالنسخة الأولى فلم أنضم لأندية والإصابة أوقفتني".

وخلال تأهيله من الإصابة تعرف على سامح رجاء "أفضل طبيب تأهيل ومن حينها وأرغب في أن أكون مُعدا بدنيا".

والتحق عبدالرحمن بكلية التربية الرياضية الموجودة بشارع الهرم في محافظة الجيزة: "ذاكرت من أول يوم في الكلية عكس ما كنت عليه أيام الصغر"، لينضم بعدها للعمل في الجهاز الفني لمنتخب المبارزة "السلاح" لمدة موسمين ونصف الموسم قبل أن يؤسس شركة هو وصديق له باسم "سبورت ميتر" للإعداد البدني.

ومع تأسيسه للشركة تولوا العمل في منتخب الطائرة عام 2017 وهو الأمر الذي كان مميزًا بالنسبة لهذا الشاب الذي بدأ حياته لاعبًا لكرة الطائرة: "كنت سعيدا جدًا بالعمل مع لاعبين تدربت معهم في الصغر وشرفت بالعمل بفريق به أحمد صلاح فهو أسطورة باللعبة".

وخلال هذه الفترة تلقى عرضًا من اتحاد الخماسي الحديث للعمل معدا بدنيا حتى جاءت نقطة التحول في مسيرته.. إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة كان يرغب في تواجد جهاز طبي مُعين بالفريق؛ للمساعدة في إعداد اللاعبين بدنيًا بصورة كبيرة.

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عبدالرحمن كان مسؤول الدعم الفني للجهاز في مصر فجلس مع إيهاب جلال حينها الذي أُعجب بقدراته وبفهمه لأصول مهنته فعرض عليه التواجد بالجهاز الفني للفريق الفيومي كاستشاري وهو الأمر الذي استمر أيضًا حينما انتقل لتدريب الزمالك حتى جاءته البداية رسميًا بصفوف أهلي طرابلس: "تواصل معي وتواجدت بالجهاز الفني معه بصورة رسمية وكنت سعيدا جدًا بذلك وأدينا مهمتنا على أكمل وجه".

لترشحه إحدى شركات تحليل الأداء والإحصائيات لعماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون للتواجد معه بشكل رسمي: "الحمدلله عملنا بصورة جيدة وحققنا نجاحًا وحينما كانت تصلني عروض كنت أتمسك بالتواجد مع الجهاز الفني فسعيد جدًا وسطهم ولن أرحل سوى للتواجد بجهاز المنتخب الوطني أو النادي الأهلي".

وهو الأمر الذي تمسك به حتى بعدما رشحته الشركة ذاتها المتخصصة في الإحصائيات للمنتخب التنزاني بقيادة إيمونيكي: "كانوا يعملون معه قبل التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ورشحوني أنا وزميلي علي للتواجد بالجهاز الفني ووافقوا وبدأنا المهمة حينما وصل الفريق لمصر".

عبدالرحمن كان على علم بعمله مع إيمونيكي في شهر مارس ليبدأ بالتنسيق مع الجهاز الفني والطبي التحضير لعمله بمعرفة اللاعبين المصابين، العائدين من الإصابات والذين يحتاجون لتأهيل.

وهو ما بدأ به على أرض الواقع حينما جلس مع لاعب الزمالك وبرشلونة الأسبق إيمونيكي:"شرحنا له ماذا نعمل بالتحديد وفكرنا وقدرنا جدًا وأعطى لنا مساحتنا".

عبدالرحمن يرى في تواجده بالجهاز الفني لتنزانيا خطوة مهمة في مسيرته ولكنها ليست نهاية لطموحه ولكن تواجده بجانب إيمونيكي في الجهاز الفني "شرف كبير جدًا فهو لاعب أسطورة ومدرب قوي وأحدث طفرة بالفريق وصعد به بعد تأخر 28 سنة عن التواجد بالبطولة وعلى المستوى الشخصي قمة في الاحترام والأخلاق ويعطينا مساحتنا وتقديرًا، وإن شاء الله نحقق شيئًا جيدًا".

ولكن ذلك لن يجعله يترك عماد النحاس وجهازه الفني بالمقاولون: "سأُشرف على الإعداد البدني للفريق خلال تواجدي مع الجهاز الفني لتنزانيا فاستأذنت إدارة الذئاب والجهاز الفني في ذلك ودعنا نرى ماذا سيحدث".

وأيًا كان ما سيحدث مستقبلاً للمنتخب التنزاني في البطولة إلا أن عبدالرحمن لم يكن متوقعا قدر الاهتمام بتواجده هو وزميله علي بالجهاز الفني لمنتخب تنزانيا، بداية من نشر الحسابات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم خبرًا بذلك: "الاهتمام أسعدني جدًا وربما خوضنا أول لقاء أمام منتخب مصر جعلنا مثار اهتمام.. مواجهة بلدي في أول مباراة رغم كونه وديا كان إحساسا غريبا أسمع النشيد الوطني لبلادي وأنا بالجهاز الفني للفريق الضيف".