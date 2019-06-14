مدرب البرازيل يقلل من أهمية غياب نيمار عن كوبا أمريكا

أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، أن غياب النجم الكبير نيما ردا سيلفا عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019، لن تؤثر كثيراً على تركيز فريقه في مشواره في البطولة التي يستضيفها على أرضه.

قال تيتي: “تحدثت مع نيمار، وقلت له أنني أعرف أنه سيتعافى سريعاً، يتم التحدث عنه خارج المنتخب أكثر من داخله، نحن نتحلى بالتركيز”.

وتبدأ البرازيل مشوارها في كوبا أمريكا 2019 بمواجهة المنتخب البوليفي، وعن هذا اللقاء تحدث “تيتي” قائلاً: “بوليفيا فريق متوازن، يقوم بخلق الفرص عندما يمتلك الكرة ويدافع بشكل جيد عندما يفقدها”.

وأشار “تيتي” إلى التغييرات التي ينوي أن يجريها في منطقة وسط الملعب استعداداً للمباراة، وأوضح: “لن يكون هناك تغيير في الأسماء، نرغب في منح كوتينيو مساحة أكبر، كل لاعب له صفاته التي تميزه، ولهذا فإن كوتينيو لديه فرصة للتألق”.

Advertisements

وأكد المدرب البرازيلي أن لاعب فريقه، أرثر ميلو، الذي لم يتعافى بعد من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، لن يشارك في مباراة بوليفيا.

وأكمل تيتي قائلاً: “أرثر يمكنه أن يضطلع بدور الربط بين الخطوط، كما كان يفعل مع غريميو وليس مع برشلونة، في الحقيقة لدي عمل أقوم به وسأحدد هوية من سيشارك في المباراة، أرثر لن يلعب أمام بوليفيا”.

واعترف تيتي أن منتخب بلاده سيتعرض لضغط كبير كونه يخوض البطولة على أرضه ووسط جماهيره، وأردف: “تاريخياً هذا صحيح، هناك مسؤولية، علينا أن نتحلى بفكر إيجابي وأن نتطور، هناك أيضاً عامل المفاجأة، يوجد ضغط كبير ولكن علينا أن نقوم بعمل جيد”.