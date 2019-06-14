مارادونا يرحل عن تدريب سيناولا المكسيكي لدواع صحية

قرر دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق دورادوس دي سيناولا بدوري القسم الثاني المكسيكي لكرة القدم لأسباب صحية.
وقال ماتياس مورلا محامي مارادونا، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :دييجو مارادونا قرر عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لدورادوس، وبناء على نصيحة الأطباء، سيخصص وقته لرعايةصحته، وسيخضع لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.
وأكد تونو نونيز رئيس النادي المكسيكي عبر تويتر: أبواب دورادوس دائما مفتوحة لك دييجو. الأولوية لصحتك، هنا بيتك وسوف يظل كذلك.
وكان مارادونا، نجم المنتخب الأرجنتيني السابق المتوج معه بلقب كأس العالم 1986، قد بدأ
ويحتل دورادوس حاليا المركز الخامس في دوري القسم الثاني المكسيكي وعانى مارادونا "58 عاما" كثيرا من مشكلات صحية وقد خضع لعملية جراحية في بلاده في يناير الماضي بسبب معاناته من نزيف في المعدة.
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