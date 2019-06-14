الجونة يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع مهاجمه السنغالي

نفي نادي الجونة ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية، عن فسخ التعاقد مع أوسينو بوى المهاجم السنغالي للفريق.

وأكد مسئولو الجونة أن اللاعب مستمر مع الفريق ولم يتم إنهاء التعاقد معه كما تردد.

وأوضح النادي أن أي حديث عن التعاقدات أو الراحلين لن يتم قبل الانتهاء من مباراة الزمالك الأخيرة في بطولة الدوري والتي تقام عقب انتهاء كأسالأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ويحتل نادي الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة، ويتبقي له مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز.