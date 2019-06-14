مصر تنظم البطولة الأفريقية للكانوى والكياك ديسمبر المقبل

ينظم اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى بطولة افريقيا للشباب وتحت 23عاما وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى . ووقع اختيار اتحاد الكانوى والكياك على مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لاقامة فعاليات البطولة بها. بها. وصرح رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى بأن اختيار مدينة دهب لاستضافة البطولة يأتي ضمن سياسة الاتحاد بالمساهمة فى الترويج السياحى لمصر على كافة المستويات، وقال إنه لهذا السبب هناك حرص من جانب مجلس الادارة على اقامة البطولات فى مختلف المحافظات والمدن السياحية باعتبار ذلك واجبا وطنيا. ووجه السكرى جزيل الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى بعد موافقته على رعاية البطولة الافريقية التى تسهم فى دعم أواصر العلاقات مع الأشقاء الأفارقة لاسيما وأنها تأتي فى ظل ترؤس مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.



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