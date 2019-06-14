وزارة الرياضة تنظم ماراثونًا بمحافظة المنيا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

انطلق، صباح اليوم الجمعة، ماراثون المنيا بمشاركة ١٠٠٠ متسابق خلال فاعليات مشروع وجهة مصر ٢٠٣٠ والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ١٤ محافظة

مختلفة.ينفذ المشروع على ثلاثة أيام حيث يتضمن اليوم الأول ندوة تثقيفية لبنات وشباب محافظة المنيا حول تمكين المرأة لتحقيق مكاسب إنمائية لخفضمعدلات الإنجاب، وتعزيز التكامل الاجتماعي، بالإضافة الى مكافحة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر.

توعية لمناهضة ختان الإناث ، واليوم الثاني ماراثون رياضي بمشاركة شباب المحافظة، ويتضمن برنامج اليوم الثالث برنامجا سياحيا يتضمن زيارة لمنطقهة بني حسن الأثرية بالمنيا.

