وزير الرياضة يشارك في مهرجان مجموعة الميجا للدراجات النارية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، في مهرجان مجموعة الميجا للدرجات النارية، وبمشاركة ١٥٠ شاب وفتاة في مهرجان الدرجات الهوائية، وذلك من اجل الترويج والاستعداد لإنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث إنطلق من محور روض الفرج ، مرورا بإستاد القاهرة، ثم إستاد الدفاع الجوي، نهاية بإستاد السلام.

انطلقت المرحلة الاولى من مجموعة الميجا للدراجات النارية التي أقيمت اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، اما المرحلة الثانية ستنطلق بإستاد الإسكندرية وذلك يوم الجمعة المقبل

الموافق ٢١ يونيو الجاري.

وقال الدكتور أشرف صبحي أن هذا المهرجان يأتي ضمن إستعدادات وزارة الشباب والرياضة للترويج للعرس الكروي الكبير الذي ستعيشه مصر على مدار شهر كامل وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري وتنتهي في ال19 من شهر يوليو المقبل، لافتا بأن فكرة الميجا تهدف إلي الترويج والدعاية لبطولة الأمم الافريقية قبل انطلاقها وإظهار الاستادات المشاركة

بشكل حضاري وتسليط الضوء علي المعالم السياحية البارزة بالمحافظات المستضيفة للبطولة.

وأضاف بأن من ضمن المشاركين في هذا المهرجان كل من اللاعب عبدالرحمن شريف بطل افريقيا في الثلاثي، واللاعب سيد شريف بطل العرب في الثلاثي، مشيرا الي ان الجميع من أبطال مصر في مختلف الالعاب دائما ما يشاركون في تلك المناسبات التي تعكس المسئولية المجتمعية لهم، معربا عن شكره لكل من الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الدكتور وجيه عزام، والاتحاد المصري للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

نفذ المهرجان الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف البجرمي.‎

