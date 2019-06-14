أعلن نادي ايه سي ميلان الايطالي عن تعيين باولو مالديني نجم الفريق السابق واحد ابرز لاعبي ميلان عبر تاريخه في منصب المدير التقني للنادي . ومن المنتظر ان يبدأ مالديني مهمته مع زميله السابق زفونيمير بوبان مدير الفريق في الترتيب للمرحلة المقبلة التي يسعي فيها الميلان للعودة لسابق عهده بعد تراجعه في المواسم الاخيرة علي المستويين المحلي والاوروبي . للمرحلة المقبلة التي يسعي فيها الميلان للعودة لسابق عهده بعد تراجعه في المواسم الاخيرة علي المستويين المحلي والاوروبي . واعرب ايفان جازيديس الرئيس التنفيذي للنادي عن سعادته بانضمام مالديني لفريق العمل في ميلان قائلاً : " مالديني جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الميلان سيشكل نقطة مرجعية مهمة للجميع " . وأضاف : " سنكون قادرين علي بناء نادي حديث يعمل بشكل احترافي، ستكون رحلة عمل صعبة تطلب طاقي وتفاني كبيرين، لكنني متأكد من انه قادر علي نقل خبراته ورؤيته للجميع " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. باولو مالديني مديراً تقنياً لميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.