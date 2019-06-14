اليوم.. إيطاليا أمام الإكوادور لتحديد المركز الثالث بكأس العالم للشباب

يستعد المنتخب الإيطالي، لمواجهة نظيره الإكوادوري، مساء اليوم الجمعة، الساعة الثامنة والنصف، على ملعب "ستاديون جوسير" من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للشباب،

المقامة ببولندا.

يسعى المنتخب الإيطالي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراة نصف النهائي، أمام نظيره الأوكراني، بعدما خسر بنتيجة 1-0،

ليتأهل إلى النهائي، ويواجه المنتخب الكوري الجنوبي، الذي فاز الأخير على نظيره الإكوادور بهدف دون رد.

وكان المنتخب الإيطالي مرشحًا للتتويج بالبطولة، قبل خسارته أمام المنتخب الكرواتي، ليلعب أمام المنتخب الإكوادوري من أجل تحديد المركز الثالث والرابع.