الإنتاج الحربي يعلن ضم لاعب نهضة البركان

أعلن خالد المهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، إتمام صفقة عمر النمساوي لاعب نهضة البركان المغربي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لثلاث سنوات. وقال المهدي إن النمساوي سيصل القاهرة خلال يومين للتوقيع بشكل رسمي. وأضاف : "اتفقنا مع اللاعب على الجانب المادي الذي انتهى عقده مع الفريق المغربي". وتابع "بدأت المفاوضات مع النمساوي عقب لقاء نهضة بركان الأول أمام الزمالك، كابتن مختار مختار أشاد به كثيرًا باللاعب وتحركنا لإنهاء الصفقة بعد عرض أحد الوكلاء اللاعب علينا".

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