أسطورة الجزائر: جورج وايا يستحق لقب الأفضل في تاريخ أفريقيا

أعرب رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية عن سعادته بالتواجد ضمن قائمة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة لأفضل 30 لاعباً في تاريخ الكرة الأفريقية .

وقال ماجر في حوار أجراه مع المجلة الفرنسية: "نحن كنجوم لقارة أفريقيا لسنا منسيين، هذا أمر يمسني حقاً، كما أن أفريقيا تستحق هذا التقدير، بالنسبة لي كانت كرة القدم الفرنسية داعمة وبقوة خلال مشواري، كما توجت بجائزة البالون دور التي تقدمها الفرانس فوتبول عام 1987" .

وعلق ماجر علي تواجده بالمركز السادس بالقائمة قائلاً :"ليس لي الحق في التعليق علي ذلك، لقد أعطيت كل شيء خلال

حياتي المهنية، الجميع يتذكر هدفي بالكعب مع بورتو أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا ، لكن هناك أيضاً لقب كأس الأمم الأفريقية مع الجزائر، لا يمكن التغاضي عن هذا الإنجاز" .

وأكمل أسطورة الجزائر : "بالتأكيد جورج وايا يستحق أن يكون أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا، لقد كان لاعباً رائعاً يمتلك قدرات استثنائية، كما توج كأفضل لاعبي العالم عام 1995 ، لكن لدي أيضاً الكثير من المودة لنجوم بحجم عبيدي بيليه، وروجيه ميلا

" .

وأوضح ماجر في تصريحاته أنه اختار الراحة والاعتناء بعائلته بعد رحيله عن تدريب المنتخب الجزائري العام الماضي، مشيراً إلي أنه سيسافر إلي مصر خلال الأيام المقبلة بعد أن تلقى دعوة لحضور مباريات أمم أفريقيا .

وقال ماجر :" سأتابع كالعادة مباريات المنتخب الجزائري، آمل أن يكون لاعبين مثل ياسين براهيمي ورياض محرز في الموعد، إنهم يمتلكون موهبة كبيرة جداً" .

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واختتم نجم الجزائر الحوار قائلاً: "لعبت سابقًا في أوروبا ، لقد سنحت لي الفرصة للعب مع لاعبين رائعين، كما كنت محظوظاً بالتطور في المنتخب الجزائري مع لاعبين بحجم جمال مناد وصلاح الأسد والأخضر بللومي الذي أري أنه يستحق مرتبة أفضل من ال 22 في تصنيف أفضل 30 لاعبًا في تاريخ القارة السمراء" .