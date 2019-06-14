اليوم.. قمة نارية بين إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم للسيدات

تستأنف اليوم مباريات كأس العالم للسيدات والتي تستضيفها فرنسا، ويلعب اليوم المنتخب الإيطالي أمام نظيره الجامايكي، الساعة السادسة مساءً، على ملعب "أوجيست دولون"، بدور المجموعات ضمن الجولة الثانية.

وتسعى لاعبات المنتخب الإيطالي للفوز من أجل انتزاع الصدارة من منتخب البرازيل، المتصدر بفارق الأهداف، حيث تمتلك لاعبات السامبا نفس عدد النقاط، وهو

3 نقاط.

في حين سيحاول المنتخب الجامايكي تعويض الخسارة أمام البرازيل، في المباراة الافتتاحية، من أجل إبقاء حظوظهم في الصعود إلى الدور القادم.

وفي المجموعة الرابعة، يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني في مباراة ملحمية، الساعة التاسعة، وتسعى لاعبات المنتخب الإنجليزي للفوز من

أجل حصد الثلاث نقاط، وتعزيز الصدارة، بعد الفوز في المباراة الأولى أمام اسكتلندا، في حين المنتخب الإرجنتيني يدخل اللقاء وعينه على الثلاث نقاط بعد تعادله أمام اليابان.

كما يلتقي المنتخب الياباني، أمام اسكتلندا، الساعة الثالثة، "روازون بارك"، ويسعى الكمبيوتر الياباني للفوز بعد تعادله أمام الأرجنتين، من خطف الثلاث نقاط، وتصدر المجموعة، في حين يرغب المنتخب الاسكتلندي في الفوز من أجل تعويض خسارته أمام المنتخب الإنجليزي.