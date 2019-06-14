رياضة | باسم مرسي يطلب وساطة تيجانا للعودة إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي يطلب وساطة تيجانا للعودة إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالعودة من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

ويتواصل باسم مرسي مع إسماعيل يوسف "تيجانا" عضو مجلس إدارة الزمالك، بشكل مستمر خلال الأيام الماضية، خاصة أن الأخير يمنح اللاعب أمل العودة من جديد، على أن يقوم بدوره بإقناع مسئولي الفريق بالأمر.

وكان الزمالك أعار باسم مرسي مطلع الموسم الجاري إلى نادي لاريسا اليوناني قبل أن يفسخ اللاعب عقده مع النادي، وينضم إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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ويغيب باسم مرسي عن المشاركة مع النادي السكندري بسبب نشوب خلافات بينه وبين العميد حسام حسن المدير الفني، التي أدت إلى اتخاذ الأخير قرارا بتجميد اللاعب وإخراجه من حساباته بشكل نهائي.

وتلقى اللاعب مؤخراً عرضاً من الإسماعيلي، للتعاقد معه في الموسم المقبل، ولكنه لم يحسم أمره بعد، انتظارا لتحديد موقفه مع الزمالك.