رياضة | أول رد من نجم ريال مدريد حول رحيله عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من نجم ريال مدريد حول رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد لاعب فريق ريال مدريد، على الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن رحيله عن صفوف الفريق في الصيف الجاري.

وقال ريجيلون الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: لم يخبرني زيدان بالرحيل ولم يطلب مني البحث عن فريق آخر، ولا يوجد هناك أي اتجاه برحيلي عن ريال مدريد بالفترة الحالية.

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وتابع اللاعب الشاب:" خلال الساعات المقبلة ساتحدث مع زيدان ووكيل أعملى ونرى ماالذي سيحدث قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد اقترب من اعلان رحيل ريجيلون بعد ضم النجم الفرنسي ميندي قادما من ليون.