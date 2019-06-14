رياضة | رئيس الزمالك لخالد جلال: لن ترحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك لخالد جلال: لن ترحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك لخالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالفريق عن مستقبله مع الأبيض في الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك لخالد جلال خلال جلستهما الأخيرة معًا أنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل ولن يرحل نهائيًا لأن ثقته كبيرة فيه.

وطالب رئيس الزمالك خالد جلال بعدم شغل نفسه بما يقال في وسائل الإعلام ووضع كل تركيزه داخل المستطيل الأخضر فقط من أجل التتويج ببطولة الدوري.

ونقل رئيس الزمالك لخالد جلال: "لك كل الصلاحيات الفنية وأنت المسئول عن كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق ولن تعمل كمدرب عام ولن يأتي مدرب أجنبي وأنت مستمر معنا في الموسم المقبل".