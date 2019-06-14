رياضة | ناجي يعقد جلسة "تصفية نية" مع حراس المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناجي يعقد جلسة "تصفية نية" مع حراس المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة تحت مسمى "تصفية نية" بين أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود جنش ثلاثي حراس الفراعنة، قبل إنطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ولقن ناجي، حراسه الثلاثة خلال الجلسة التي عقدها صباح اليوم بفندق الإقامة، كلمات تحفيزية مؤكدًا على أنهم الأفضل بالدوري المصري، لذا تم اختيارهم لصفوف المنتخب بالبطولة القارية.

وطالب ناجي، حراسه بضرورة دعم الحارس والذي سيتم اختياره بالتشكيل الأساسي، في بطولة الأمم الإفريقية، وعدم الاعتراض على اختيارات الجهاز الفني بالبطولة.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة غينيا، مساء الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الودية الثانية، تحضيرًا لبطولة الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.