رياضة | مصطفى فتحي يحسم مستقبله مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي يحسم مستقبله مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد يحيي وكيل أعمال مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقف الأخير من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال يحيي في تصريحات خاصة: "مصطفى فتحي يرغب في الاستمرار مع الزمالك والأولوية له بالبقاء مع الفريق ويرغب في تعويض ما فاته".

وأشار إلى أن مصطفى فتحي سيعود للملاعب قريبًا بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وخضوعه لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

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وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة مع الزمالك بعد استئناف مباريات بطولة الدوري عقب أمم إفريقيا 2019 وخوض اللقاءات بشكل طبيعي مع الفريق.

وكان مصطفى فتحي قد خضع لعملية جراحية في ألمانيا على الركبة قبل أن يسافر إلى قطر للخضوع إلى برنامج تأهيلي هناك قبل العودة إلى المباريات من جديد.