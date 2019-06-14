رياضة | كريم راشد لاعب بلدية المحلة في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم راشد لاعب بلدية المحلة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق كريم هشام راشد لاعب بلدية المحلة والحمام السابق، يوم الأحد القادم، إلي مدينة ايطاليا لقضاء فترة معايشة لمدة شهر مع نادي بروجيا الإيطالي أحد أندية الدرجة الثانية في ايطاليا.

نادي بيروجيا نادي كرة قدم إيطالي تأسس في عام 1905. يلعب حاليا في Lega Pro Prima Divisione B.

ولعب في نادي بيروجيا الكثير من اللاعبن المعروفين أمثال جنارو غاتوزو، فابيو غروسو، فابريتسيو ميكولي، ماركو ماتيراتسي، باولو روسي، فابيو ليفيراني، فابريدزيو رافانيلي، سيباستيانو روسي، جيوفاني تيديسكو، مانويلي بلازي، تراينوس ديلاس، أهن جونغ هوان، إيفان كافيدس، مارسيلو زالايتا، هيديتوشي ناكاتا، رحمن رضائي، باولو دا سيلفا، زيسيس فريزاس، كريستيان أوبودو، جهاد المنتصر، زيليكو كالاتش، ما منغيو، موللر، ميلان راباييتش، إبراهيم با.