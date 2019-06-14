رياضة | تفاصيل هروب أهم صفقة لبرشلونة في 2019

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اقترب ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام الهولندي من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما ضاع من برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة كان قد توصل إلى اتفاق مع أياكس لضم دي ليخت سريعًا في فبراير الماضي على أن يحصل اللاعب على 6 ملايين يورو في الموسم الواحد قبل أن يتدخل باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت إلى أن برشلونة اعتقد أنه أنهى الصفقة بـ6 ملايين يورو لكن مع تألق اللاعب في دوري أبطال أوروبا نجح مينو رايولا وكيل دي ليخت في الحصول على عرض بـ12 مليون يورو من باريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة رفض التعليق على عرض سان جيرمان أو تقديم عرض محسن، كما أن النادي الكتالوني يتوقع انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس بسبب مشروعه المميز.