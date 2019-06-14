رياضة | تقارير: الاضطهاد والتنمر وراء مغادرة حمد الله لمعسكر منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: الاضطهاد والتنمر وراء مغادرة حمد الله لمعسكر منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن سبب مغادرة عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب من معسكر منتخب بلاده المغرب استعدادا لمعسكر أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي ستقام في مصر.

وأشارت تقارير صحفية مغربية، إلى أن حمد الله قد تعرض لأسبوع من الاضطهاد والاستفزاز خلال التدريبات، في ظل انقطاع التواصل بينه وبين مجموعة، يقودها المهدي بنعطية، وتضم كل من، يونس بلهندة ونبيل درار، و مبارك بوصوفة، وفيصل فجر.

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كما عبر هداف الدوري السعودي للمحترفين، عن عدم ارتياحه للأجواء داخل المعسكر معزيا ذلك إلى غياب الروح الجماعية.

وكان الاتحاد المغربي للكرة قد أصدر بيانا يفيد أن سبب رحيل مهاجمه يعود للإصابة التي يشكو منها على مستوى الظهر والفخذ.

يذكر أن المغرب يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.