رياضة | الأهلي يقترب من "الدبابة" ريكارود جوميز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من "الدبابة" ريكارود جوميز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم ريكاردو جوميز مهاجم بارتيزان بلجراد الصربي ومنتخب الرأس الأخضر.

ولعب ريكاردو جوميز 10 مباريات دولية مع منتخب الرأس الأخضر، أحرز خلالها 4 أهداف، كما شارك صاحب الـ27 عامًا في 49 مباراة مع فريقه هذا الموسم وأحرز خلالها 26 هدفًا و صنع 4 أهداف وهو رقم مميز مقارنة بمهاجمي الدوري المصري.

وسجل ريكاردو جوميز في الموسم الماضي 24 هدفًا وصنع 8 أهداف خلال 39 مباراة مع بلجراد الصربي.