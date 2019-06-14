رياضة | أحمد صابر ينضم لجهاز طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد صابر ينضم لجهاز طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي تعيين أحمد صابر لاعب الجيش وحرس الحدود السابق، مدرب مساعد في الجهاز الفني بقيادة أيمن المزين المدير الفني للفريق.

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ومن المقرر تعيين مدرب أحمال ومحلل أداء في الفترة المقبلة استعدادا للدوري الممتاز.

ويأتي تشكيل الجهاز الطنطاوي للموسم الجديد كالتالي:- أيمن المزين مديرا فنيا، ومحمد عطية مدربًا مساعدًا ويعاونه أحمد صابر، ووليد المحروقي مدربا، وعادل الخطيب مدربا لحراس المرمى، ويعاونه أسامة ليلة كمساعد لمدرب الحراس، وعلاء عكاشة مديرا للكرة، ومجدي وكوك طبيب الفريق، وهيثم حمدي أخصائي تدليك، ومحمد عجيبة أخصائي تأهيل، ومجدي نبيل أخصائي تدليك، ومحمد مجدي دكتور عظام.