رياضة | سمر حمزة تستعد للجائزة الكبرى بمعسكر تدريبي في أوكرانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمر حمزة تستعد للجائزة الكبرى بمعسكر تدريبي في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت سمر حمزة بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية القاهرة متوجهة إلى أوكرانيا للمشاركة في معسكر تدريبي لمده أسبوعين مع المنتخب الأوكرانى أستعدادآ لبطولة الجائزة الكبرى والتى ستقام بأسبانيا في الفترة من 5_7 يوليو المقبل

ودوره الألعاب الأفريقية بالمغرب في أغسطس في الفترة من 20 الي 5 سبتمبر و يتم تمويل المعسكر من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي البنك الاهلى المصرى بادراه روابط الرياضيه و الذي تنتمي إليهم البطلة وقدمت سمر حمزه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللعميد عصام نواره رئيس اتحاد المصارغة

وتوجهت بالشكر للبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي وشركة روابط الرياضية علي دعمهم المتواصل و يرافق البطله مدربها المصرى كابتن محمد طلبة و الذى تعاقدت معه روابط الرياضية لتدريب سمر حمزه حتى اولمبياد طوكيو 2020