رياضة | أهلى جدة يرفض رحيل مدافعه إلى ريفربليت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلى جدة يرفض رحيل مدافعه إلى ريفربليت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت الصحف الأرجنتينية صباح اليوم، عن رفض نادي أهلي جدة السعودي انتقال المدافع باولو دياز إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني.
وتمسك النادي السعودي بالحصول على مبلغ 5 مليون دولار من أجل بيع المدافع نهائيًا إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني.
وقد قدم نادي ريفربليت الأرجنتيني عرضًا بثلاثة ملايين دولار مما جعل إدارة النادي السعودي ترفض انتقال المدافع إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني.
و قدم اللاعب باولو دياز مستوى متميز مع نادي أهلي جدة السعودي الموسم الماضي خلال ال 24 مباراة التي شارك فيهم في الدوري السعودي، بالإضافة إلى 6 مباريات بدوري أبطال أسيا.