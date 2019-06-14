رياضة | أهلى جدة يرفض رحيل مدافعه إلى ريفربليت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلى جدة يرفض رحيل مدافعه إلى ريفربليت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎كشفت الصحف الأرجنتينية صباح اليوم، عن رفض نادي أهلي جدة السعودي انتقال المدافع باولو دياز إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني.

‎وتمسك النادي السعودي بالحصول على مبلغ 5 مليون دولار من أجل بيع المدافع نهائيًا إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني. ‎وقد قدم نادي ريفربليت الأرجنتيني عرضًا بثلاثة ملايين دولار مما جعل إدارة النادي السعودي ترفض انتقال المدافع إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني. ‎و قدم اللاعب باولو دياز مستوى متميز مع نادي أهلي جدة السعودي الموسم الماضي خلال ال 24 مباراة التي شارك فيهم في الدوري السعودي، بالإضافة إلى 6 مباريات بدوري أبطال أسيا.

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