رياضة | صدمة قوية من ريال مدريد لـ بوجبا بشأن التعاقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية من ريال مدريد لـ بوجبا بشأن التعاقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير فرنسية اليوم الجمعة، بأن نادي ريال مدريد لا يعتبر بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد لاعب تجم عالمي وانه لاعب جيد.

كما أفادت الصحيفة الفرنسية "ليكيب" إن النادي الملكي لا ينوي منح بول بوجبا راتبًا هائلأ، في حال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وصرح مسؤول تنفيذي بريال مدريد، أنه في حالة قدوم نيمار أو مبابي، الى المرينجي سيتم منحهما 20 مليون يورو سنويًا، لأن النادي الملكي يصنفهما كنجوم عالميين في كرة القدم.

وأكمل المسؤول أن ريال مدريد لا يرى بوجبا لاعبًا عالمياً بل هو لاعب جيد، ولكن لا يمكن معاملته بأن يصبح الأعلى أجرًا فور وصوله، معبراً "على النجم الفرنسي أن يفكر في هذا الأمر، ويجعل من ينصحه يفكر أيضًا".

كما أوضحت الصحيفة بأن ريال مدريد التصريحات تعتبر رسالة إلى وكيل بوجبا، مينو رايولا، لمعرفة عقلية إدارة النادي الملكي إذا رغبوا في التوصل إلى اتفاق خلال الانتقالات الجاية .