رياضة | العربي الكويتي يطلب صانع ألعاب الزمالك رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العربي الكويتي يطلب صانع ألعاب الزمالك رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي العربي الكويتي عرضًا رسميًا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات أحمد موسى كابوريا صانع ألعاب فريق الكرة الأول والمعار لصفوف طلائع الجيش.

ويسعى العربي الكويتي لشراء أحمد كابوريا بعدما خرج من حسابات العودة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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الجدير بالذكر أن الزمالك كان قد تعاقد مع كابوريا قادمًا من صفوف المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية إلا أنه لم يثبت أقدامه في التشكيل ليخرج على سبيل الإعارة.